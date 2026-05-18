APxSwatch聯名錶搶購潮　多地分店爆衝突　法國警施催淚煙｜有片

瑞士名錶品牌AP錶（Audemars Piguet，愛彼）與大眾化手錶品牌Swatch，合作推出全新聯乘「Royal Pop」陀錶錶款，並在全球各國引起搶購潮。外媒5月17日報道，新款錶於16日在歐美多國開賣後，當地多間分店爆發混亂衝突，排隊民眾互相推撞、鬥毆的事件屢發生，法國警方甚至在巴黎附近一間分店施催淚煙以維持秩序。



英國《衛報》及法媒報道，法國多個城市在16日凌晨已排起了數百人的長隊，冀望在開店後立刻搶購到「Royal Pop」陀錶。

法國警方表示，當地的Swatch商店似乎低估了所需保安的程度。巴黎一間分店當日爆發衝突，店舖的一個金屬捲門和兩個安全門遭到損壞。事件涉及超過300人，警方其後在店外發射催淚瓦斯以制止混亂。

網上流傳法國警方施催淚煙的影片：

《衛報》提到，英國、意大利也出現類似的混亂情況，其中曼徹斯特及米蘭的Swatch商店外，一度爆發鬥毆。

由於無力應對混亂，Swatch位於曼徹斯特和利物浦的商店在「Royal Pop」陀錶開賣翌日被迫暫停營業。

另外，荷蘭、美國等地的Swatch分店在開賣當天也出現人們互相推撞的混亂情況。

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Swatch後來稱，「Royal Pop」系列產品將持續銷售數月，呼籲人們不用為了急於購買該系列的產品，而在短期內大量湧至各地分店。