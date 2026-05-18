5意大利人馬爾代夫潛水亡　專家揭造成事故4大可能原因｜新聞背後

馬爾代夫14日發生一宗意大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命，其中一具遺體已經尋回；一名馬爾代夫軍方救援潛水員在參與搜索期間不幸殉職。這一被形容為「馬爾代夫史上最嚴重的潛水事故」，引起了國際社會對技術潛水風險的廣泛關注。有調查事件的人員和潛水專家認為，潛水深度過深、氧中毒、恐慌以及水下洞穴環境惡劣等因素可能是造成這場悲劇的主因。



意外原因或源於「氧中毒」？

5名意大利遊客在馬爾代夫瓦武環礁（Vaavu Atoll）附近的一個水下洞穴系統中探險時失踪，他們下潛至約50米的深度，遠遠超過了馬爾地夫休閒潛水30米的極限深度。當局正在調查潛水是否使用了標準的休閒潛水裝備，而非專業的技術潛水裝備。

有潛水專家認為，他們的死因之一可能是氧中毒。所謂氧中毒，又稱高氧症，是指人體長時間吸入過高壓力的氧氣。過量的氧氣在高壓下會對身體造成毒性。這是水肺潛水中一個公認的風險，尤其是在深潛或使用富氧混合氣體（例如高氧空氣）時。

所謂氧中毒，又稱高氧症，是指人體長時間吸入過高壓力的氧氣。過量的氧氣在高壓下會對身體造成毒性。(Getty)

水下壓力會隨着深度的增加而迅速增加。不幸遇難的5名意大利潛水員下潛的過程中，呼吸氣體中的氧氣分壓可能也隨之升高。如果氧氣分壓超過安全水平，就會影響中樞神經系統和肺部。潛水員若出現中樞神經系統氧中毒症狀，可能出現頭暈、視野狹窄、意識混亂、噁心、肌肉抽搐、耳鳴和癲癇發作等癥狀。

其中，水下癲癇發作尤其危險，因為它可能導致潛水員在幾秒鐘內失去呼吸調節器並溺水。

為什麼深洞潛水尤其危險？

洞穴潛水被認為是技術難度最高的潛水方式之一。與開放水域潛水不同，如果發生意外，潛水員無法立即上升到水面。此外，如果沉積物受到擾動，能見度會瞬間消失；狹窄的通道和複雜的隧道系統很容易使經驗豐富的潛水員迷失方向。

在今次事故中，據報潛水員進入了一個擁有多個洞室的水下洞穴網絡。救援隊後來形容該區域十分危險，能見度極差，環境惡劣。

洞穴潛水被認為是技術難度最高的潛水方式之一。(Getty)

深潛洞穴還會增加氮麻醉（會損害判斷力）、快速耗氣、恐慌反應、減壓病以及壓力下設備故障的風險。任何一個問題，一旦與洞穴這種封閉環境疊加，都可能致命。

恐慌亦可能是導致他們死亡的原因之一？

有潛水專家指出，恐慌可能也是造成這場災難的關鍵因素之一。水下恐慌會在人群中迅速蔓延，尤其是當潛水員遇到麻煩時。在封閉的環境中，受驚的潛水員可能會失去方向感、呼吸太快或試圖不受控制地上升。

根據潛水安全研究，恐慌常常與致命的潛水事故有關，因為它會損害人們在最需要冷靜思考的時刻做出理性決策的能力。

有調查今次潛水事故的專家認為，潛水員在最初的緊急情況發生後可能被困住或迷失方向。如果潛水員出現氧中毒或設備故障，混亂可能會迅速蔓延至整個團隊。