克里姆林宮：普京5.19晚抵達中國展開訪問　王毅迎接

俄羅斯克里姆林宮稱，總統普京5月19日晚抵達中國展開訪問，中國首都機場將舉行隆重歡迎儀式，中共中央政治局委員、外交部長王毅親自迎接。



俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，歡迎儀式結束後，普京將前往釣魚台國賓館。

烏沙科夫說，5月20日早晨，中方為普京舉行正式歡迎儀式開始後，普京和中國國家主席習近平將舉行小範圍和擴大形式會談。此次會晤將以小範圍會談的形式進行，期間計劃討論兩國雙邊關係中最重要和最敏感的問題。

會談結束後，中俄領導人計劃簽署聯合聲明，兩國還會簽訂一連串政府間、部門間及其他文件。兩國元首還將一同出席2026至2027中俄教育年活動的開幕式。

普京19至20日訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆18日表示，這將是普京第25次到訪中國，訪問期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

2026年4月21日，中國北京，圖為外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應傳媒問題。（中國外交部）

郭嘉昆主持例行記者會時稱，近年來，在中國國家主席習近平和普京戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定深入發展，各領域合作不斷拓展，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出重要貢獻。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，俄方對普京即將對中國進行的國事訪問抱有最嚴肅的期待。