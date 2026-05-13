漢坦病毒｜巴黎患者靠人工肺維持　阿根廷力除「疫情源頭」嫌疑

漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情持續發酵，一位西班牙乘客在隔離期間確診，令宗感染案例增至11宗。早前確診的一位法國乘客出現嚴重的肺部和心臟併發症，需要接受深切治療。



接收這位法國女性患者的巴黎Bichat醫院傳染病專家Xavier Lescure表示，患者存在既有病史，目前需使用體外膜氧合設備，透過人工肺為血液供氧後再輸回體內，他補充這將是「支援性治療」的最後階段。

法國衛生部長表示，當局已追蹤到22宗接觸病例，正在醫院接受檢測和隔離。

被認為是「零號病人」（patient zero）的荷蘭鳥類學家與其妻子由於曾在阿根廷烏斯懷亞市（Ushuaia）停留，當地被懷疑為疫情源頭。

烏斯懷亞當局堅稱不可能是疫情的起源地，強調「零號病人」在郵輪啟航五天後病倒，而漢坦病毒的潛伏期（從感染到出現症狀的時間）通常在2至3周之間。

目前，疫情源頭指向人們在阿根廷烏斯懷亞市（Ushuaia）行走，該市目前被認為是漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）的源頭所在。（Reuters）

目前，阿根廷正全力消除相關懷疑，計劃派遣科學專家組前往烏斯懷亞調查，重點排查當地垃圾填埋場等荷蘭夫婦到訪過的地點。

當地官員辯稱，烏斯懷亞自1996年無漢坦病毒病例，且與病毒毒株相關齧齒動物非當地原產，垃圾填埋場也並非該齧齒動物棲息地，但相關疑慮仍未完全消除，已給當地旅遊業帶來影響。

據世界衛生組織（WHO）12日通報，郵輪「洪迪厄斯號」已累計報告11例病例，其中9例確診，3人死亡。巴黎一名感染患者病情危重，需依靠人工肺維持生命。