漢坦病毒｜加拿大經覆檢確診首宗個案　患者曾搭乘爆疫郵輪

加拿大公共衛生署（PHAC）5月17日公布，該國國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory, NML）經過覆核檢測，一名正在卑詩省接受隔離的「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪乘客正式確診漢坦病毒（Hantavirus）。



圖為2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），接收由小船運送的貨物。（Reuters）

當局指出，該患者約於3天前出現發燒、頭痛等輕微症狀，隨後被送醫。其15日的漢坦病毒初步檢測結果呈陽性，16日被卑詩省衛生部門通報為「疑似病例」，經NML覆核確定感染。該患者正進行隔離治療，其伴侶的檢測結果為陰性。

加拿大公共衛生署17日的聲明稱，尚未發現其他病例。所有高風險接觸者均已隔離，並將繼續接受當地衛生部門的密切監測。對加拿大普通民眾而言，感染漢坦病毒的總體風險仍然較低。

目前，有10名加拿大籍人員因「洪迪厄斯號」疫情被隔離觀察，其中4人在卑詩省接受為期21天的隔離，另外6人在艾伯塔、安大略和魁北克三省。此外，有26人因曾與一名確診患者搭乘同一航機，也被要求進行健康監測。