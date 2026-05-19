普京訪華前發表講話　強調加強俄中合作關係

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）應中國國家主席習近平邀請，5月19至20日國事訪問中國。普京在訪華前發表錄影講話，重申俄中兩國加強發展關係。



路透社及新華社19日報道，普京在講話中表示，很高興應習近平邀請再次訪華。他認為定期互訪和舉行俄中元首會晤，是俄中全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。

普京指出，俄羅斯與中國對未來充滿信心，將共同積極發展政治、經濟等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來。

他亦認為，俄中之間緊密的戰略協作在國際舞台上發揮著重要的穩定作用。同時，俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。

普京訪華：圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

克里姆林宮18日稱，普京19日晚抵達中國展開訪問，北京首都機場將舉行隆重歡迎儀式，中共中央政治局委員、外交部長王毅親自迎接。而在歡迎儀式結束後，普京將前往釣魚台國賓館。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，中方20日早上為普京舉行正式歡迎儀式開始後，普京和習近平將舉行小範圍和擴大形式會談。此次會晤將以小範圍會談的形式進行，期間計劃討論兩國雙邊關係中最重要和最敏感的問題。

會談結束後，中俄領導人計劃簽署聯合聲明，兩國還會簽訂一連串政府間、部門間及其他文件，兩人還將一同出席2026至2027中俄教育年活動的開幕式。

中國外交部發言人郭嘉昆18日表示，這將是普京第25次到訪中國，訪問期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。