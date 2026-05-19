美媒：俄羅斯經濟承壓　普京冀中俄會談推進天然氣管道項目

美國媒體報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）希望在俄中兩國元首會談中，能解鎖天然氣管道項目。



彭博社引述接近俄羅斯政府的人報道，俄羅斯希望中東衝突所造成的能源市場動盪情況，能促使中國在「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道項目價格合同談判中，展現更大的靈活性。

一位俄羅斯官員稱，中國官員表達加快談判進程的意願，但迄今為止尚未取得實質性進展。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周一（5月18日）告訴記者，天然氣管道專案已列入議程，「我們致力於認真討論此事」，並說相信兩國元首將就此議題進行深入討論。

中國國家主席習近平2026年2月4日下午將在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視像會晤。（電視截圖）

彭博社稱，任何協議的進展都取決於中方，而且目前幾乎沒有跡象表明，俄羅斯能夠輕易達成協議。

報道指，隨著俄羅斯經濟壓力日益增大，俄羅斯嚴重依賴與中國之間的貿易，以減輕西方針對俄烏戰爭實施制裁的影響。美國和伊朗之間的戰爭或許為俄羅斯提供了重新平衡兩國關係的機會，因為在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）關閉造成能源運輸中斷的背景下，中國正在尋找更大能源安全保障。

另據俄羅斯衛星通訊社報道，烏沙科夫公布，普京將在周二（19日）晚間抵達中國北京，隔天（20日）與中國國家主席習近平舉行會談。普京在訪華期間將簽署的文件，涉及深化工業、交通和核能領域聯繫問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

