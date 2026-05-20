特朗普：離下令再攻擊伊朗只差1小時 堅稱戰爭受民眾歡迎｜有片
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月19日（周二）表示，他18日「距離」決定下令對伊朗發動新一輪襲擊「只差一小時」之際，應波斯灣盟友的要求，他最終沒有這樣做。特朗普同時強調這場戰爭「非常受歡迎」（very popular），他「沒有足夠的時間」不斷向外界解釋這場戰爭的理由。
特朗普指早前離再攻擊伊朗只差1小時：
特朗普在白宮向記者表示：「我當時離出發只差一個小時；我們一切準備就緒，現在本來就要發動攻擊了。」
特朗普18日在Truth Social網站上發文稱，在阿聯酋、沙特阿拉伯和卡塔爾的領導人敦促他推遲行動，希望藉此推動外交談判後，他推遲了攻擊計劃。
特朗普指：「他們（海灣國家領袖）聽說我做出了決定」，就說：「先生，您能再給我們幾天時間嗎？因為我們覺得他們（伊朗）有機會談得成。」
特朗普強調伊朗戰爭受歡迎，沒時間不斷對外解釋戰爭原因：
特朗普表示，在考慮是否再次發動空襲的兩天時間裏，他與阿拉伯國家進行了通話，並表示「我們都在共同努力」。他還說，這些國家致電告訴他，他們在與伊朗的談判中「取得了很大進展」。
當被問及各國領導人擔心美國再次向伊朗發動空襲，可能引發伊朗對他們國家的報復時，特朗普承認這仍然是一個風險。
特朗普指：「他們（伊朗）仍然有一些（作戰）能力，不多，但確實有。」
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