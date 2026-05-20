貝森特：美國不急於延長美中貿易休戰協定

路透社報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月19日表示，特朗普政府並不急於延長將於11月到期的美中關稅與關鍵礦產貿易休戰協定，因雙方今年稍後仍有時間在後續會談中續簽有關協議。



貝森特周二表示，他相信只要美國不進一步提高關稅，中國將會接受美國通過新的「301條款」關稅，恢復此前的關稅稅率。

貝森特稱，由於美國最高法院推翻特朗普的全球緊急關稅措施，中國近幾個月實際上已經在較低關稅水準上「達成了一項協定」。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

貝森特又指，他認為最重要的成果是與北京建立了雙邊貿易、投資及人工智慧領域的管理機制，而這些內容將在後續談判中進一步討論。

預計國家主席習近平將於9月前往華盛頓，在白宮與特朗普舉行會晤。貝森特說，在此之前他將與中國副總理何立峰會面，就貿易問題敲定更多細節。

特朗普與習近平也可能在11月於中國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，以及12月在美國佛羅里達州舉行的G20領導人峰會上會面。