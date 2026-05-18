特朗普訪華｜中美以穩定為重　「台獨」雜音當止

美國總統特朗普（Donald Trump）結束訪華後，在接受Fox News專訪時重磅表態：「我不希望看到（台灣）有人走向獨立」。這是特朗普在中美元首北京會晤後，就台灣問題作出的最新公開回應，分量不言而喻。

撰文：張楊



會晤期間，國家主席習近平強調，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。特朗普的回應意味着中美雙方在台灣問題上形成了重要共識，並向國際社會釋放出中美關係和台海局勢的穩定預期。

然而，就在中美釋放這一穩定信號之際，台當局卻發出反其道之聲。事實上，早在特朗普訪華前數日，台當局便頻頻動作，不僅推動立法機構三讀通過了7800億新台幣（約1934億港元）預算，用於採購美國「海馬斯」（HIMARS）火箭炮等武器，還再次在島內炒作，美方武器交貨後將前推部署至澎湖、東引等外島，提升對大陸沿海的「源頭打擊」能力。當北京和華盛頓在努力避免「台獨」局勢失控時，「台獨」勢力卻仍試圖通過軍事化與外部綁定，持續推動台海局勢緊張升級，這一動向值得高度警惕。

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，國家主席習近平為其在人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式。（Getty）

在全球經貿、安全與地緣政治熱點問題交織的當下，中美雙方都在尋求避免關係進一步失控。會晤期間，中美達成重要政治共識，將構建「建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，本質上是強調中美競爭不能失控、分歧不能升級為對抗，更不能滑向衝突。

然而，台當局卻趁中美元首會晤之際，頻頻釋放軍事對抗訊息，強化軍購、炒作外島前推部署議題，刻意製造「雜音」。這種做法不僅會增加台海不確定性，也容易衝擊中美雙方圍繞風險管控形成的重要共識。

從純軍事角度看，台當局的「雜音」不僅不合時宜，其所鼓吹的「外島前推部署」在軍事現實上存在明顯侷限。東引、澎湖等區域面積有限、縱深極淺，且一旦補給線受阻或通信受到電磁干擾，其持續作戰能力不足。美國蘭德公司高級政治學家、台灣政策倡議項目首任主任郭泓均（Raymond Kuo）早前已指出，台軍方在外島前推部署的部隊在任何衝突初期會成為首要打擊目標。可見，這種部署，技術上看，不僅因其脆弱的作戰能力很難提供安全保障，從根本上說，更是一種不負責任的政治操弄。

從實際效果看，台當局製造的「雜音」，並未能干擾特朗普訪華的節奏。從會晤的實質成果與後續各方表態來看，中美都清晰地劃出紅線。中方強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。美方雖在會晤期間避談台灣問題，但特朗普隨後的這番公開回應，已明確表達美方試圖避免因台海議題而影響中美關係穩定大局的戰略考量。連一度被視為「鷹派」代表的美國國務卿魯比奧，在接受NBC採訪時都公開強調，「美國在台灣問題上的政策沒有改變」和「不希望看到衝突」「不希望出現破壞穩定的局面」。

2026年5月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）結束中國之行返回白宮時，向鏡頭做出手勢。（Reuters）

這些事實恰恰讓此次北京會晤關於台灣問題所釋放的信號顯得更加清晰、更具分量。中美釋放的信號，首先有助於穩定國際市場與地區預期。當前全球經濟復甦乏力，地緣政治衝突持續外溢，國際社會普遍不願看到中美關係因台海局勢進一步惡化。其次，反映雙方在台灣問題上存在一定程度的「風險管控共識」，即不希望台海局勢升級失控。

與此同時，也應看到美方涉台政策的局限性。近年來，美國持續擴大對台軍售、突出「以台制華」，但這種政策本質上仍是「美國優先」的交易邏輯。特朗普政府今年2月‌推出的「‌美國優先武器轉讓戰略‌」，就明確強調對外軍售須優先考量美國經濟利益與戰略需求。這意味着美國對台軍售主要是生意，並非對台灣的安全承諾。一個直觀的現實是，台當局仍需面對美國軍售長期積壓（未交付武器）的問題。喬治梅森大學（George Mason University）《台灣軍售積壓報告（TSM）》數據顯示，截至2026年3月，美對台軍售積壓總額已達317.2億美元，說明大量已付款武器長期無法交付。一邊是不斷追加的鉅額訂單，另一邊是越積越重的交付缺口，說明美國對台政策具有明顯的「交易性」特徵。換句話講，美國希望台灣「有用」，但未交付缺口折射出美國並不希望因「台獨」而引爆台海局勢。

縱觀中美關係發展歷程，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。從某種程度上說，中美「大兩岸」能否穩住，將直接影響台海「小兩岸」的走勢。此次中美元首北京會晤的重要意義，不僅在於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉並就中美關係新定位達成共識，更在於為台海局勢提供了一個難得的「穩定窗口」。

台北市景，最高建築物為台北101大樓（Getty）

歷史經驗表明，台海和平穩定從來不在於軍事對抗，而是依靠政治互信與交流合作實現，關鍵在於堅持「九二共識」、反對「台獨」。只有這樣，兩岸才能建立基本政治互信，並通過對話協商處理分歧。值得注意的是，中美元首北京會晤前一個月，國共兩黨領導人的會面、國台辦推出的十項促進兩岸交流合作政策措施、鄭麗文提出的五點主張，共同釋放出推動兩岸和平發展、維護台海和平穩定的重要信號。

從「習鄭會」到「習特會」，「雙層穩定邏輯」清晰可見。台灣海峽兩岸，陸台需重建互信、恢復交流，以化解自身問題、讓台海和平安寧；太平洋兩岸，中美兩個大國需加強溝通、防止誤判，以穩住整體戰略環境。對台當局而言，真正符合台灣民眾利益的選擇，並不是靠「以武謀獨」「倚美謀獨」，而須應和平發展之大勢，回到一個中國原則和「九二共識」基礎上。美方若真正重視中美關係穩定、維護自身戰略利益，同樣應認清「台獨」的巨大危害，摒棄「以台制華」的錯誤幻想，與中方一道堅決遏制「台獨」分裂活動。唯此，才能徹底清除中美關係航道上的「台獨」礁石，為台海和平與發展創造空間，讓兩國關係避開風浪、平穩遠航。

（作者為張楊，國際時事評論員）