伊朗戰爭｜印度貨船遇襲起火沉沒　伊朗稱扣押一艘違規美國油輪

印度5月14日表示，一艘懸掛印度國旗的貨船在阿曼水域遇襲後沉沒。英國海事風險管理機構Vanguard表示，這次疑屬無人機或導彈攻擊，船上當時載有牲畜。另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，14日有一艘船在阿聯酋附近的霍爾木茲海峽被扣押，並正駛往伊朗水域。



2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一棟建築物上豎立著一塊關於霍爾木茲海峽的廣告牌。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

印度外交部譴責事件不可接受

印度航運部門發聲明稱，該艘船13日淩晨從索馬里（Somalia）駛往阿聯酋途中受襲，起火後最終導致沉沒，船上14名船員已全部由阿曼當局救起。

路透社報道，這是美國及以色列2月28日對伊朗展開軍事打擊以來，該地區第二艘沉沒的船隻。

印度外交部也發聲明，稱事件不可接受的，對襲擊商船和民用海員行為予以譴責。印度重申，應避免以商船為目標、避免危及無辜平民船員，又或以任何方式阻礙航行和貿易自由。

圖為2026年4月22日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

英國海事安全機構UKMTO於14日指出，一艘停泊在阿聯酋富查伊拉（Fujairah）附近海域的船隻，遭「未經授權的人員」登上後駛向伊朗。英國海事風險管理機構Vanguard稱，該船在錨泊期間被伊朗人員劫持。

路透社引述伊朗司法機構發言人稱，在霍爾木茲海峽被扣押的是「美國油輪」，由於違反伊朗方面規定，伊朗基於國內法和國際法採取行動。