「習特會」前夕　中國超級油輪「遠花湖」穿越霍爾木茲海峽

在中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤前夕，船舶追蹤資料5月13日發現，來自中國遠洋海運集團的超級油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）罕見穿越霍爾木茲海峽，目前正在阿曼灣（Gulf of Oman）上行駛。



船舶追蹤資料顯示，該30萬噸級油輪「遠花湖」已穿過霍爾木茲海峽，吃水深度為20.5米，說明其已滿載接近200萬桶石油。該船3月初曾在伊拉克巴斯拉（Basrah）碼頭裝卸石油。多年來，中國民營煉油企業一直是伊朗原油的主要買家，為其提供重要資金支援。

2026年5月13日，來自中國遠洋海運集團的超級油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）罕見穿越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），目前正在阿曼灣（Gulf of Oman）上行駛。（Marine Traffic）

當前美國加大對中國的貿易壓力，已制裁包括恆力石化（大連）煉油有限公司在內的多家企業，此次穿越霍爾木茲海峽風險較高，這是戰爭爆發以來中國超大型原油運輸船第三次通過伊朗運輸原油。

美媒指出，目前尚不能確定該油輪能否順利航行離開中東，因近期多艘油輪航行軌跡異常，區域船舶信號常受電子幹擾，船長也可能為安全關閉應答器。