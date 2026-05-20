外媒指習近平稱普京或後悔入侵烏克蘭　特朗普：他沒那樣說

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華後，英媒引述消息人士指，習近平在與特朗普的會談中表示，普京可能會後悔入侵烏克蘭，中國外交部與特朗普本人均一致否認，特朗普指習近平沒有那樣說。



特朗普5月19日在白宮向記者表示習近平「從未說過那樣的話」，中國外交部發言人郭嘉昆則表示該報道「顯然是毫無事實依據的捏造」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2026年5月19日至20日對中國進行國事訪問，所乘坐的總統專車掛着中國車牌，號碼當中有3個「8」引發熱議。（Reuters）

外媒：特朗普倡中美俄聯手抗國際刑事法院

英媒也引述知情人士指，特朗普建議美國、中國和俄羅斯三方「利益一致」，應該聯手對抗國際刑事法院（ICC）；此前特朗普政府曾強烈反對國際刑事法院，指責其將司法政治化、濫用權力、漠視美國國家主權並進行非法司法越權，甚至將其描述為針對美國的所謂「法律戰」工具。

普京和習近平近期在中國舉行峰會，兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（5月20日）回應，莫斯科方面不排除普京與特朗普在今年11月的中國APEC峰會上會面的可能性。