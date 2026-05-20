中俄聯合聲明　譴責特朗普「金穹」計劃破壞全球戰略穩定

中國和俄羅斯5月20日發表關於全球戰略穩定的聯合聲明，其中譴責了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統計劃對戰略穩定造成顯著破壞。



2026年5月20日，來華訪問的俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在北京人民大會堂外出席歡迎儀式並檢閱儀仗隊。（Reuters）

中俄在聲明中指，雙方認為，美國「金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括任何「勢均力敵」對手的所有導彈從發射前準備到飛行所有階段的威脅，，全盤否定戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間相互聯繫的不可分割性這一維護戰略穩定的核心原則，大幅提升外空衝突風險，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，違反《關於各國探測及使用外空包括月球與其他天體之活動所應遵守原則之條約》（即《外空條約》）和平利用外空的宗旨目標，導致局勢雪上加霜。

聲明稱，中俄雙方致力于堅決維護以《外空條約》為基石的外空法，致力於在平等和非歧視基礎上加強外空國際合作。雙方反對針對外空活動的單邊主義立場，反對利用民用、商業航天器干涉他國內政、非法介入他國武裝衝突。

中俄雙方反對在外空放置任何武器、對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在謀求軍事霸權和將外空界定為「作戰疆域」的政策。

因此，中俄指，研究、實行天基攔截的美國「金穹」導彈防禦系統對國際安全造成嚴重的消極影響，強調計劃極大地增加外空武裝衝突的風險，助長在外空放置武器的行為並使武裝衝突波及外空，促使對外空物體使用或威脅使用武力，或利用外空物體使用武力，背離《外空條約》中規定的和平利用外層空間之宗旨目標。

聲明亦說，中俄雙方重申在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案和根據第77屆聯大250號決議建立的聯合國政府專家組2024年通過的共識報告基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書國際談判，為防止外空軍備競賽提供根本可靠保障的必要性。雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾，進而加強國際安全，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性。