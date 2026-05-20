普京訪華｜外媒聚焦中俄關係樹立鄰國關係典範　合作持續提質升級

俄羅斯總統普京將於5月19日至20日對中國進行國事訪問，國際媒體廣泛關注。多家外媒報道稱，中俄關係蓬勃發展，樹立了相鄰國家關係的典範，雙方合作將持續提質升級。



新加坡《聯合早報》報道稱，中國外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上表示，這將是普京總統第25次到訪中國。訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

中國外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上表示，這將是普京總統第25次到訪中國。（Getty Images）

報道還指出，兩國元首將舉行2026年以來，首次面對面會晤。土耳其阿納多盧通訊社援引俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）的介紹稱，普京總統訪華議程將涵蓋雙邊關係的全方位合作。

適逢睦鄰友好條約25周年 俄羅斯對此行抱極高期待▼▼▼

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佩斯科夫稱，「首要議題自然是雙邊關係」，雙邊關係涉及多維度合作，包括人文交流、教育合作及高新技術領域合作。他還表示，俄中貿易額已穩定突破2000億美元大關。「當然，國際事務也將是重要討論內容。」

俄羅斯衛星通訊社18日稱，克里姆林宮表示，俄羅斯對普京訪華抱有「非常高的期待」。兩國元首之間的任何接觸，都有助於為雙邊關係的進一步擴大發展注入新的動力。

克里姆林宮稱，除經貿合作外，俄中還在教育、醫療、文化等領域發展協作。報道援引佩斯科夫的話稱，陪同普京訪華的代表團，將包括相關領域的副總理、多位政府部長以及企業負責人。

路透社關注到，訪華前夕，普京19日發表視頻講話，指出當前俄中關係達到了「前所未有的水平」。俄中之間緊密的戰略協作在國際舞台上發揮着重要的穩定作用。

普京曾發表講話稱，當前俄中關係達到了「前所未有的水平」。（Reuters）

新加坡《聯合早報》、卡塔爾半島電視台也關注到，普京表示，俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。正是基於這一邏輯，俄羅斯與中國協調一致，共同維護國際法和聯合國憲章，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其他多邊平台保持積極協作，為解決全球及地區緊迫問題作出重要貢獻。

據俄新社報道，普京此次訪華恰逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，克里姆林宮表示，莫斯科高度重視此次訪問。俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，俄中關係蓬勃發展，樹立了相鄰國家關係的典範。

俄羅斯《生意人報》報道稱，《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年之際，兩國正探尋經貿發展新機遇，雙方合作持續提質升級。報道進一步表示，隨着第十屆中俄博覽會在黑龍江省哈爾濱市啟幕，雙方合作將開闢全新發展機遇。

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