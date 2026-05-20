習近平：中俄要以更高質量全面戰略協作　普京邀請習近平明年訪俄

據央視報道，5月20日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪華。習近平表示，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要着眼戰略長遠，以更高質量的全面戰略協作，助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。普京指俄中關係正處於前所未有的水平，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。



應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月19至20日對中國進行國事訪問。

習近平向普京表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為雙方能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力，不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。

習近平強調，當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。

據報道，普京的車隊早上11時抵達北京人民大會堂，下車後先與習近平握手，並短暫交談，之後一同檢閱解放軍三軍儀仗隊。

報道指，兩人之後將舉行小範圍和擴大形式會談，就中俄雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

今次是普京時隔不足一年再度訪問中國，上一次訪華是去年出席在天津舉行的上合組織峰會。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（左）為到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）舉行歡迎儀式並檢閱儀仗隊。（Reuters）

這是普京第25次訪華。普京啟程前發表視像講話，形容俄中關係到達前所未有的高度，強調雙方的友誼不針對第三方。