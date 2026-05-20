普京訪華｜習近平：中俄以亂雲飛渡仍從容的勇氣捍衛國際公道正義

中國國家主席習近平5月20日上午在北京人民大會堂同赴華進行國事訪問的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。習近平表示，中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為雙方能以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。



央視新聞報道， 習近平在會談中說，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。當前國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。

習近平又指，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高品質的全面戰略協作助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（左）為到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）舉行歡迎儀式並檢閱儀仗隊。（Reuters）

會談中，習近平和普京一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。習近平稱，中俄兩國25年前簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。

習近平還說，當前國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險。在此背景下，《中俄睦鄰友好合作條約》的先進性、科學性和現實價值愈加突顯，重申中方將同俄羅斯一道恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。