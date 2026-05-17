歐洲歌唱大賽政治爭議下結束　以色列奪亞軍　現場噓聲不斷｜有片

2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision）5月16日在奧地利維也納落幕，保加利亞歌手達拉（Dara）奪下隊史首座冠軍，而以色列雖在公眾投票中獲得高分，但計及評審評分的總分數仍不及前者，以色列最終連續兩屆屈居亞軍。由於以方涉及加沙戰爭爭議卻被允參賽，本屆賽事面臨大量政治爭議，並遭到西班牙、荷蘭等5國抵制。



美國《紐約時報》報道，達拉在賽前並不被看好，但她最終以電音舞曲Bangaranga成功奪冠，是該國史上首次贏得歐洲歌唱大賽冠軍。

以色列代表Noam Bettan雖然在評審評分階段表現一般，但在最後的全球公眾投票中獲大量支持，排名飆升並繼去年之後再奪得亞軍。然而，當現場宣布以色列在公眾投票中獲得高分，觀眾席傳出明顯的噓聲。

以色列參賽為何引發爭議？

半島電台（Al Jazeera）及英國《獨立報》報道，歐洲歌唱大賽決賽開始前，有數千示威者在維也納遊行，批評主辦比賽的歐洲廣播聯盟（EBU）持雙重標準，在俄烏戰爭爆發後禁俄羅斯參賽，如今卻拒絕因加沙戰爭禁以色列參賽。

事實上，歐洲廣播聯盟自2023年起已面臨禁止以色列參賽的呼聲，但它標榜比賽的非政治性性質，每次都允許後者繼續參賽。此舉導致西班牙、愛爾蘭、冰島、荷蘭和斯洛文尼亞退出並抵制今年的比賽，以抗議以色列參賽。

西班牙廣播電視公司（RTVE）主席José Pablo López解釋西班牙抵制比賽的原因時說：「當前的局勢和正在發生的種族滅絕讓我們無法視而不見，聲稱歐洲歌唱大賽僅是一個非政治性音樂節並不准確......這項賽事具有重大政治意義，以色列政府同樣清楚這一點，並利用這項賽事在國際舞台上進行宣傳。」