ASML行政總裁：升級對華晶片限制　只會加速中國自主研發

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）行政總裁富凱（Christophe Fouquet），最近談及美國不斷升級的對華晶片限制時，打了個意味深長的比方。



「如果我把你放到沙漠裡，告訴你以後再也沒有食物來源了——你需要多久才能自己開墾出一塊菜園？」他說，「這是存亡問題。」

當地時間5月20日，富凱在比利時安特衛普參加科技活動間隙接受英國路透社採訪時，作出了上述表態。他這番話，在某種程度上反映出當下美西方半導體產業內部的複雜情緒，即擔心美國進一步收緊限制措施，擾亂市場的同時，還會倒逼中國加速自研替代設備。

2026年5月19日，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）行政總裁富凱（Christophe Fouquet）在比利時舉行的Imec技術論壇（ITF）上演講。（Reuters）

近幾年，美國不斷推動盟友收緊對華半導體出口，而阿斯麥始終站在風暴中心。從極紫外（EUV）光刻機被美國禁止對華銷售，到如今連部分深紫外（DUV）光刻機也面臨新的限制壓力。

美國國會4月提出《硬體技術控制多邊協同法案》（MATCH法案），強制其盟友遵守美國出口管制措施，還將進一步升級限制，對阿斯麥所有浸潤式DUV實施限制。對此，荷蘭政府已正式向美國提出了抗議。

富凱本人也公開回應說，阿斯麥目前向中國出售的DUV設備，本身就是基於2015年的技術，進一步收緊限制只會加速中國自主研發替代設備的步伐。

而且當下，全球晶片產業正處於一輪前所未有的擴張週期。富凱表示，受人工智能（AI）、衛星通信和機器人等新興產業推動，全球晶片需求正遠超行業當前產能，整個市場未來多年都可能持續處於供應緊張狀態。

他指出，到2030年，全球晶片市場規模有望達到1.5萬億美元（約11.75億港元），但整個產業鏈未來數年都可能面臨階段性「卡脖子」問題。

「AI需求增長速度極其驚人，未來相當長一段時間內，市場都將處於供給受限狀態。」富凱特別提到，美國企業家馬斯克提出的AI晶片超級工廠「Terafab」，以及星鏈（Starlink）的衛星網路擴張，都可能進一步推高全球晶片需求。

2026年3月3日，人們走過星鏈（Starlink） 的展台。（Getty）

按照設想，Terafab工廠將是一座超大規模的工廠，為特斯拉（Tesla）xAI和SpaceX供應晶片。富凱透露，自己曾與馬斯克（Elon Musk）交流，「他對所有這些項目都非常認真」，這類計劃可能會成為現實，在未來幾年內拉大產能。

而在富凱看來，比起人形機械人、自動駕駛汽車這些熱門概念，真正值得關注的其實是星鏈。他指出，所有這些產品最終都需要依賴大規模資料連接，而衛星互聯網將成為關鍵基礎設施。

這些都會進一步刺激對先進半導體的需求。目前，全球科技企業正投入數千億美元建設大型AI資料中心，推動台積電、三星電子、SK海力士、美光(Micron)、英特爾等晶片製造商迅速擴張產能，而他們都依賴阿斯麥的設備。

作為歐洲市值最高的科技企業之一，阿斯麥長期主導高端光刻設備市場，其EUV光刻機是製造先進AI晶片和高性能存儲晶片的核心設備。

富凱表示，本輪AI熱潮規模巨大且難以準確預測，可能超出現有產業規劃能力。阿斯麥正在持續提升設備產能和生產效率，並推進新一代技術研發，以滿足市場需求。

他預計，採用阿斯麥最新高數值孔徑EUV光刻機製造的首批邏輯晶片，將在未來數月內問世。該技術可實現更小尺寸、更高性能的晶片製造，被視為未來先進制程的重要發展方向，英特爾可能會成為首批採用者之一。

2026年5月19日，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）行政總裁富凱（Christophe Fouquet）在比利時舉行的Imec技術論壇（ITF）上演講。（Reuters）

此外，阿斯麥還在開發第二款先進封裝設備，用於生產尺寸更大的AI晶片。富凱介紹，這類新產品將幫助公司進一步拓展業務領域，「目前這只是個小項目，但未來將為阿斯麥帶來新的機遇」。

AI浪潮正在把整個半導體產業推向新的高峰，但也正因為如此，美國企圖收緊對華出口晶片的行徑，讓產業界感到愈發擔憂。

阿斯麥在今年1月曾預計，其今年的年度銷售額將有20%來自中國市場。不過，這一比例相較於2025年的33%將有所下降。根據基於中國海關部門資料所作出的測算，今年第一季度，中國從荷蘭進口的光刻設備同比下降了24.3%。

針對美國脅迫荷蘭對華進行科技封鎖的相關情況，中國外交部發言人此前曾回應稱，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。半導體是高度全球化的產業，在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道、霸淩行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。

中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

