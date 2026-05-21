伊朗戰爭｜巴基斯坦總理5月23日起訪華　北京：支持巴方促和止戰

中國外交部5月21日宣布，應國務院總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。



中國外交部發言人郭嘉昆表示，謝里夫總理對中國進行正式訪問，是中巴兩國在建交75周年之際的一次重要高層交往。中方期待雙方以此訪為契機，賡續傳統友誼，深化全方位合作。

郭嘉昆提到，習近平主席、李強總理將分別同謝里夫總理會見、會談。兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。謝里夫總理還將出席慶祝中巴建交75周年招待會，並參訪浙江省。

巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）於2025年9月26日在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會第八十屆會議上發表演說。（Getty）

有關伊朗戰爭，郭嘉昆強調，中方支持巴基斯坦為促和止戰發揮公正平衡的斡旋作用。中方將根據習近平主席四點主張精神，同包括巴方在內的國際社會一道，為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。