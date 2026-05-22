特朗普18億美元「反武裝化」撥款惹議　參議院共和黨人推遲表決

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前推出18億美元（約140億港元）撥款，用於賠償受華府「武裝化」影響的受害者，當中包括2021年國會衝擊案的罪成人士。此舉惹來共和黨內的不滿，參議院的共和黨人5月24日決定暫緩就移民執法部門撥款法案投票計劃。



路透社報道，美國參議院推遲表決由特朗普提出、總值720億美元以用於資助美國移民及海關執法局（ICE）領導的大規劃驅逐移民的撥款法案至6月，待參議員結束陣亡將士紀念日（memorial day）休假後才投票。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）有意將撥款法案集中於資助ICE及邊防部門，直到特朗普的任期結束為止，惟特朗普將18億美元「反武裝化」及額外10億美元用於興建白宮宴會廳費用掛鈎，因此惹來爭議。

圖恩坦言，撥款法案本應簡單直接，惟加入該兩項要求後，令情況變得複雜。

圖為2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

今次事件反映共和黨內的分歧問題，路易斯安那州兩屆參議員卡西迪（Bill Cassidy）遭特朗普支持的候選人擊敗；德州資深參議員康寧（John Cornyn）則面對特朗普支持的候選人挑戰。

報道指，白宮通常都支持黨內的現任代表，但特朗普與卡西迪及康寧「打對台」，令這場撥款辯論增加火藥味。內布拉斯加州共和黨眾議員培根（Don Bacon）認為，特朗普在參議院內流失部分支持，並預計參議院的黨友會為特朗普的撥款計劃設限。