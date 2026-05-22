限制特朗普對伊朗開戰權決議有望獲通過　共和黨突取消眾議院表決

美國眾議院共和黨人5月21日（周四）取消了就結束美國向伊朗發動戰爭權力決議的投票。外界普遍認為，假如表決如期舉行，該決議很可能會獲得通過。據英媒報道，取消這次投票避免了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政治上的尷尬，也再次表明國會對特朗普發動這場戰爭的支持正在減弱。



據英國《衛報》報道，眾議院三位民主黨領袖：傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、奇勒（Katherine Clark）和阿吉拉爾（Pete Aguilar）皆譴責共和黨領導層取消投票是「懦夫行為」。

2025年7月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席「贏得人工智能競賽」（Winning the AI Race）峰會時發表講話。（Reuters）

民主黨人在一份聲明中表示：「近三個月來，特朗普強迫美國及其軍人捲入了一場魯莽且代價高昂的伊朗戰爭。特朗普與赫格塞思（Pete Hegseth）在沒有明確目標、退場策略、公眾支持或美國國會授權的情況下，就將我們拖入了這場戰爭。」

他們補充：「共和黨控制的眾議院繼續像特朗普政府的附庸一樣行事。共和黨懦弱地取消了原定就《戰爭權力決議》進行的投票。這項決議原本可以獲得兩黨支持，並要求總統結束中東衝突。」

投票已被推遲到議員們六月休會結束後進行，但屆時該決議很可能會獲得通過。

據《政治報》（Politico）報道，上週因投票支持伊朗戰爭權力決議而與黨內立場相左的共和黨眾議員菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）表示，這次延遲不會阻止該決議很快獲得通過。他近日遭到特朗普的猛烈抨擊。

菲茨帕特里克指：「下次他們再提出（決議）來，它肯定會獲得通過，」

2026年5月20日，美國華盛頓，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在國會山出席眾議院共和黨閉門會議後發表講話。（Reuters）

5月19日（周二），在參議院，在四名共和黨人倒戈的情況下，參議院以50比47的票數通過了這項限制發動戰爭權力的決議。