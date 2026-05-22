SpaceX上市前夕　星艦V3最後一刻因故障推遲發射任務

SpaceX已向美國證券交易委員會（SEC）正式提交首次公開招股（IPO）文件，預計將於6月12日正式上市。儘管如此，SpaceX 5月21日卻遭遇壞消息，因機件故障在最後一刻取消其星艦V3火箭從德州發射的計劃，並表示將於當地時間22日（周五）再次嘗試進行試飛。



據路透社報道，星艦V3是一款無人駕駛的火箭，經過數十項升級，旨在快速發射星鏈衛星和執行NASA的登月任務。在經歷了數月的測試延誤後，試飛原本是火箭的關鍵測試。

這次試飛結果也可能影響投資人對SpaceX即將進行的IPO的信心，SpaceX的目標估值為1.75萬億美元（約13.7萬億港元），將是史上規模最大的IPO。

2025年，SpaceX的星艦火箭發射遭遇一系列失敗，之後該公司花費數月重新設計星艦，最終完成了原定於21日（周四）發射的V3版本。

馬斯克發文解釋星艦推遲發射的原因：

據報道，星艦V3發射在計劃升空前幾秒被取消，此前由於燃料溫度和壓力讀數異常，倒數計時多次暫停。馬斯克在網上發文表示，發射塔巨型機械手臂上的液壓銷未能按設計收回。

馬斯克談到故障機械手臂時表示：「如果今晚能修好，明天會再嘗試發射。」

SpaceX表示，他們正準備在當地時間22日（周五）下午5時30分（本港時間23日早上6時30分）開始的90分鐘發射窗口內發射星艦。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

報道指，SpaceX斥資超過150億美元（1175億港元）研發的完全可重複使用的星艦，對於馬斯克降低發射成本、拓展星鏈衛星業務以及實現從深空探索到軌道數據中心等一系列宏偉目標至關重要。所有這些計劃都已計入其IPO的估值。