伊朗擬設立波斯灣海峽管理局　中東五國不接受霍爾木茲海峽被管控

中東五個國家正式拒絕伊朗設立波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）以控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通行。



巴林、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋本週致信國際海事組織（IMO），指商船不應與波斯灣海峽管理局有任何接觸，也不應使用伊朗指定的航線穿越海峽，以免開創危險先例。

伊朗則表示同阿曼討論建立某種形勢的永久收費制度，以正式確立對霍爾木茲海峽通行的控制。

伊朗新設的波斯灣海峽管理局20日發聲明，明確伊朗對霍爾木茲海峽的管理和監督範圍，並附上劃定這一範圍的地圖。

2026年5月8日，船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）附近通行。（Reuters）

聲明說，受伊朗管控的海域東起伊朗庫赫-穆巴拉克（Kuh-e Mubarak）與阿聯酋富查伊拉（Fujairah）南部之間的連線，西至伊朗格什姆島（Qeshm）最西端與阿聯酋烏姆蓋萬（Umm al-Quwain）之間的連線。船隻在通過霍爾木茲海峽前，須與管理局協調並獲得許可。

伊朗外交部同日說，伊朗正與阿曼合作制定一套機制，以確保霍爾木茲海峽長期安全。

本文獲《聯合早報》授權轉載

