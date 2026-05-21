伊朗劃定霍爾木茲海峽管控區　船隻通行前須獲得海峽管理局許可

伊朗新設的波斯灣海峽管理局已在霍爾木茲海峽劃定管控區，管控範圍延伸至阿聯酋富查伊拉港以南海域，引起阿聯酋譴責。



波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，簡稱PGSA）周三（5月20日）發聲明，明確伊朗對霍爾木茲海峽的管理和監督範圍，並附上劃定這一範圍的地圖。

2026年5月9日，卡塔爾能源公司（QatarEnergy液化天然氣運輸船Al Kharaitiyat途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

聲明說，受伊朗管控的海域東起伊朗庫赫-穆巴拉克（Kuh-e Mubarak）與阿聯酋富查伊拉（Fujairah）南部之間的連線，西至伊朗格什姆島（Qeshm）最西端與阿聯酋烏姆蓋萬（Umm al-Quwain）之間的連線。船隻在通過霍爾木茲海峽前，須與管理局協調並獲得許可。

伊朗外交部同日說，伊朗正與阿曼合作制定一套機制，以確保霍爾木茲海峽長期安全。

澳洲礦業、大宗商品和股票新聞平台Discovery Alert指出，伊朗慣常以擾亂霍爾木茲海峽航運威脅對手，但與過去不同，伊朗如今設立專屬機構，並制定明確管轄範圍和程序規定，表明它打算把對海峽的行政管轄常態化。

此外，這一範圍涵蓋霍爾木茲海峽在伊朗和阿聯酋領海之間的整個可航行寬度，並以阿聯酋地標而非坐標來劃定界線。這種做法可能會被阿布扎比視為挑釁，從而加劇波斯灣緊張局勢。

阿聯酋在此次中東戰爭期間多次遭受伊朗襲擊，兩國也在幾座島嶼的主權歸屬上存在長期爭端。

圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

阿聯酋總統顧問加爾加什（Anwar Gargash）周四（21日）在社交媒體發文譴責伊朗。他寫道：「伊朗政權試圖在軍事失敗後建立新的現實，但企圖控制霍爾木茲海峽或侵犯阿聯酋海上主權不過是白日做夢。」

重新開放霍爾木茲海峽是美伊談判的癥結之一。伊朗學生通訊社周四報道，伊方正在評估美方通過巴基斯坦轉交的最新談判意見。

據報道，美方的回應在一定程度上縮小了雙方分歧，但美方必須擯棄發動戰爭的念頭，才能進一步彌合分歧。

路透社同日引述伊朗消息人士報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴已下達指令，強調伊朗濃縮鈾庫存不得轉移到國外。

據悉，巴基斯坦陸軍參謀長（Asim Munir）周四料前往伊朗首都德黑蘭，推動美伊談判。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三警告，美伊談判正處於達成協議或重新開戰的臨界點。伊朗議長卡利巴夫則指責美國尋求新一輪戰爭。

特朗普與內塔尼亞胡通話意見分歧

在美伊持續僵持之際，美國和盟友以色列也因對下一步行動方向意見分歧，關係趨於緊張。

美國新聞網站Axios引述知情者報道，特朗普和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周二（19日）進行了艱難通話。據悉，特朗普告訴內塔尼亞胡，調解方正起草一份意向書，一旦美伊簽署這份文件，戰爭將正式結束，雙方隨即展開30天談判，以解決霍爾木茲海峽與伊朗核計劃等議題。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，圖為內塔尼亞胡與特朗普會面。（Getty）

報道稱，特朗普認為美伊能達成協議，但同時也做好恢復軍事行動的準備。內塔尼亞胡則對談判持高度懷疑態度，並希望重啟戰事，進一步削弱伊朗軍事能力和政權。

消息人士透露，內塔尼亞胡在通話後顯得氣急敗壞，並有意在未來幾周內赴美會見特朗普。

美媒也報道了美以領導人通話氛圍緊張的消息。美媒周四也引述多名消息人士報道，美國軍方評估認為，伊朗已在停火期間重啟部分無人機生產，並正以快於預期的速度重建軍事力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

