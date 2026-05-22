美情報：伊朗已重啟生產無人機　軍力重建速度遠超預期

據兩位熟悉美國情報的消息人士透露，伊朗已在4月初開始的為期六週的停火期間重啟部份無人機生產，這表明伊朗正迅速重建因美以空襲而受損的部份軍事能力。另有四位消息人士告訴美媒，美國情報顯示，伊朗軍隊的重建速度遠超預期。



美媒引述四位熟悉情報的消息人士透露，伊朗正重建軍事能力，包括重建在當前衝突中被摧毀的導彈發射場、發射器和關鍵武器系統的生產能力。

伊朗早前曾展示其擁有大量無人機：

這代表，如果總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重啟空襲行動，伊朗仍將對中東盟友構成重大威脅。這也使人們對美以空襲在多大程度上削弱了伊朗的長期軍事實力這一說法產生質疑。

其中一位消息人士，一位美國官員表示，雖然恢復生產不同武器零件所需的時間各不相同，但一些美國情報部門的估計表明，伊朗最快可在六個月內完全恢復其無人機的攻擊能力。

這位美方官員表示：「伊朗已經超越了情報部門早前預測的所有重建時間表。」

無人機攻擊尤其令美國的中東盟友擔憂。如果敵對行動再次爆發，伊朗可能會透過增加發射無人機來增強其導彈生產能力（該能力已大幅下降），從而繼續向以色列及海灣國家發動攻擊，這些國家都在伊朗和以色列導彈系統的射程之內。

一位消息人士表示，由於多種因素的疊加作用，伊朗的重建速度遠超預期，這些因素包括俄羅斯和中國的支持，以及美國和以色列未能像兩國預期的那樣造成嚴重破壞。例如，據兩位熟悉美國情報評估的消息人士透露，中國在衝突期間持續向伊朗提供可用於製造導彈的零件，儘管美國的持續封鎖可能已經限制了這種供應。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，中國正向伊朗提供「導彈製造零件」，但他拒絕進一步說明詳情。

2025年11月12日，伊朗德黑蘭，圖為伊斯蘭革​​命衛隊（IRGC）將旗下的導彈安排在航空部隊博物館展出。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆日前在記者會上否認這項指控，稱其「毫無事實根據」。