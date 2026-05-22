傳伊朗阿曼討論設霍爾木茲海峽航運收費機制　以服務費替代通行費

伊朗正頂著美政府施壓與警告加強對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，而航道收費成為其中關鍵一環。



《紐約時報》5月21日報道披露，伊朗正在與美國盟友阿曼討論建立一套針對經過霍爾木茲海峽船隻的永久收費機制，試圖以「服務費」而非「通行費」的名義，對駛經該國際水道的船舶收費，在國際法框架內維持對海峽的控制。報道認為，這表明美伊距離真正結束衝突仍相當遙遠。

報道直言，伊朗與阿曼的此番合作，全然不顧特朗普政府禁止向這條關鍵國際水道過往船隻索要通行費用的警告。

早前伊朗官方對外媒體放風稱，伊朗已建立全新管控機制，劃定專屬航運路線管控船舶通行，並針對專項配套服務收取費用。

目前尚不清楚這些討論是否會形成任何具體成果，但這些談判似乎表明，儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再聲稱局勢正在緩和，美國與伊朗距離結束戰爭並沒有更近一步。至少從公開層面看，雙方都沒有表現出妥協意願。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾在一塊反美廣告牌前揮動伊朗國旗，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

據悉，周三（20日）伊阿兩國磋商期間，伊朗新設的「波斯灣海峽管理局」（PGSA）在社交媒體發文，稱已劃定霍爾木茲海峽管控區域邊界，船隻通行必須取得該機構核發許可。阿曼灣毗鄰霍爾木茲海峽，從東側海域駛入海峽需先途經阿曼灣。

兩名了解相關討論情況的人士表示，伊朗並不打算建立單純的「通行費」體系，也就是說收費針對的不是船隻通過海峽的行為本身，伊朗與阿曼討論的是以配套服務名義收費的方案。

根據兩名熟悉談判、但未獲授權公開發言的伊朗官員說法，阿曼最初拒絕與伊朗共同合作管理海峽，但如今已開始討論分享相關收益。這些官員稱，阿曼告訴伊朗方面，願意利用自身對巴林、科威特、卡塔爾、沙特和阿聯酋以及美國的影響力，推動這一計劃，因為他們已經意識到收費體系蘊含的經濟價值。

報道指出，伊阿雙方着重強調擬定方案收取的是「服務費」，而非「通行費」，二者在法律層面存在實質性區別。依據國際法，單純依據船隻通行行為收取費用屬於違法行為，但港口垃圾處理等實際配套服務收費，在特定條件下具備合法性。

2026年3月9日，在阿曼馬斯喀特，銀河環球散貨船和羅家山油輪停泊，伊朗在美國與伊朗的衝突中發誓要關閉霍爾木茲海峽。 （Reuters）

不過相關法律專家表示，若所謂「服務費」只是「通行費」的變相說法，該收費行為依舊不具備法律效力。

1982年通過的《聯合國海洋法公約》規定，船舶只要遵守安全航行與污染管控相關規章流程，便可無障礙穿行國際海峽。伊朗並未簽署該公約，聲稱不受公約條款約束，阿曼則是公約簽署國。

美國海軍戰爭學院國際海事法教授、哈佛法學院訪問教授克拉斯卡（James Kraska）表示，1982年的《聯合國海洋法公約》保障船隻不受阻礙通過國際海峽的權利。雖然伊朗並非締約方，但相關原則已反映國際習慣法，對所有國家都有約束力。

克拉斯卡補充道，國際海峽不得為通行收費的制度「幾乎已獲普遍接受」，伊朗也已默許數十年。伊朗若要收費，必須證明費用合理，且確實對應提供的服務；否則只是把「通行費」包裝成「服務費」，這「幾乎就像黑手黨在收保護費一樣」。

近幾個月來，特朗普曾多次譴責伊朗可能徵收通行費用的想法，並提出美國作為「戰爭勝利者」也可以自行收費。他還暗示，相關收入甚至可能進行分成。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

但21日，特朗普在橢圓形辦公室講話時反對收取通行費的想法。「我們希望那是免費的，」他說，「我們不要收費。這是國際水域，是一條國際航道。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）也拒絕了這一想法。「這不可能落地，這是不可接受的。如果他們繼續推進這件事，那麼外交協議將無法實現。」

對於美伊談判，特朗普21日還稱，伊朗必須交出其擁有的高豐度濃縮鈾，美國拿到後很可能會將其銷毀。伊朗消息人士同日早些時候表示，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已下達指令，要求接近武器級的鈾必須留在伊朗。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）則強調現階段談判重點，是結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

