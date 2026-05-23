巴基斯坦陸軍參謀長與伊朗外長深夜會談　伊媒：分歧全化解才締約

自伊朗戰爭爆發以來，巴基斯坦官員持續奔走斡旋，同步接觸美伊兩方，以避免地區矛盾進一步激化。巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）5月22日抵達德黑蘭，與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行會談，據伊方指，會議持續到深夜。



當日，伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）親自迎接穆尼爾，卡塔爾代表團也抵達德黑蘭支持調解。會晤後，阿拉格奇表示與穆尼爾「就防止緊張局勢升級和結束美以對伊朗戰爭的最新外交努力和倡議交換意見」。

同日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美伊協商已取得部份成效，但尚未達成共識，後續仍有諸多難題亟待攻克。據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述知情人士消息報道，除非美伊雙方所有分歧點都得到解決，否則不會達成任何協定。

2026年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（Reuters）

此前，巴基斯坦內政部長納克維（Syed Mohsin Naqvi）亦與阿拉格齊會面，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）23日開啟訪華行程。外媒報道稱，巴基斯坦正進行多線外交，全力扮演調停角色。

不過，現階段美伊博弈仍存多重分歧，儘管外交對話未曾中斷，但距離達成實質性協定依舊存在差距。