巴基斯坦傳媒稱陸軍參謀長起程赴伊朗斡旋　傳卡塔爾也派談判隊伍

美國與伊朗仍未就和平協議達成共識，巴基斯坦傳媒5月22日引述消息人士指，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）起程前往伊朗斡旋。路透社另引述知情人士指，卡塔爾（Qatar）也派出談判隊伍赴德黑蘭。



巴基斯坦傳媒引述來自安全部門的消息指，穆尼爾已啟程前往伊朗展開正式訪問，預計訪問期間將討論伊朗與美國之間對話、地區穩定和重要雙邊問題。他計劃會見伊朗高級官員。

路透社則引述知情人士指，另一中東國家卡塔爾已與美國協調，並派出談判隊伍前往伊朗首都德黑蘭，以協助達成結束伊朗戰爭的協議。

據伊朗學生通訊社（ISNA）較早前報道，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）前往德黑蘭，此行是為協助美伊縮小分歧，並促成雙方達成正式的諒解聲明。

過去有報道指，穆尼爾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有着良好的個人關係，亦獲得伊朗政府及革命衛隊的信任，成為協調美伊談判的重要調解人。

2026年4月25日，巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾元帥（Asim Munir，右）會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左），巴基斯坦正籌備在首都伊斯蘭堡舉辦美國和伊朗第二階段和平談判。（Reuters）

沙特傳媒：美伊協議草案包括立即全面停火

沙特阿拉伯阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）5月22日引述消息人士報道，在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗之間可能達成的協議最終草案包括在所有戰線立即、全面及無條件停火等條款，也有保障阿拉伯灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣的航行自由等。