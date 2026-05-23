伊朗稱與美仍就爭議事項存重大分歧　無法斷言雙方已接近達成協議

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與卡塔爾談判小組5月22日（周五）抵達伊朗，繼續協調推進美伊和平談判。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日表示，美伊雖在協議達成方面取得一些進展，但雙方仍未達最終目標。伊朗外交部發言人亦稱，兩國仍在濃縮鈾及霍爾木茲海峽控制權問題上存嚴重分歧，不能斷言雙方已接近達成協議。



路透社報道，魯比奧在北約部長級會議後向媒體表示，「確實取得了一些進展。我不會誇大其詞，也不會輕描淡寫。還有更多工作要做。我們還沒達到目標。我希望我們最終能實現目標。」

2026年5月22日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）舉行的北約外長會議期間接受媒體採訪。（Reuters）

魯比奧亦再次強調，霍爾木茲海峽收費計劃不可接受，稱若最終仍難以與伊朗達成協議，美方則將採取其他措施。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則指，美伊兩國間存在深刻且重大的分歧，外交斡旋需要時間。他亦稱，兩國暫並未就核問題進行討論，因一旦美國試圖深入探討伊朗濃縮鈾的細節，雙方就無法達成任何結論。