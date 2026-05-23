特朗普政府宣布綠卡新規　申請人須返回原籍國提交申請

尋求獲得美國永久居留權的外國人，現在須在美國境外提出申請。據路透社報道，美國公民及移民服務局（USCIS）5月22日（周五）發表聲明說：「從現在起，除特殊情況外，在美國臨時居留並希望獲得綠卡的外國人，必須返回原籍國提出申請。」



負責監管這個機構的美國國土安全部表示：「這項政策能夠確保我們的移民系統按法律預期運行，而不是鼓勵鑽法律漏洞。」

美國公民及移民服務局就申請綠卡新政策發表聲明：

美國公民及移民服務局表示，新政策將釋放機構資源以便處理其他事務。

為難民及其他移民群體提供服務的援助組織HIAS說，這項措施是在強迫人口販賣倖存者，以及受虐和被忽視兒童返回他們所逃離的危險國家，辦理綠卡申請。

波士頓移民律師戈斯說，根據具體實施方案，這項新規有可能「改變政府的運作方式」。她的辦公室一整天都在處理相關諮詢。她說：「這無異於另一種驅逐移民的手段。」

彭博社指出，這項變更每年可能影響數十萬人，並可能在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）全面收緊移民政策的背景下，進一步減少合法移民。去年，特朗普政府縮短了學生、文化交流訪問者、媒體工作者簽證的有效期。

2026年5月22日，美國紐約州，總統特朗普（Donald Trump）在薩芬市（Suffern）羅克蘭社區學院發表演說。（Reuters）

綠卡新規一般適用於所有持臨時非移民簽證入境美國的外國人，包括學生、持H-1B或L簽證的僱員及訪客。美國每年發放約100萬張綠卡，其中約一半發放給由美國公民擔保的外國親屬。這些申請通常已在美國境外完成審批。

本文獲《聯合早報》授權轉載

