旭山動物園飼養員認殺妻焚屍：被妻子懷疑出軌　一氣之下動殺機

日本北海道近期爆出駭人命案，旭山動物園33歲飼養員鈴木達也（Tatsuya Suzuki）涉嫌殺害同齡妻子鈴木由衣（Yui Suzuki），並利用園區設備焚屍滅跡。據日媒報道，警方最新調查顯示，鈴木達也因被妻子懷疑出軌，一氣之下動殺機。



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案件發生於3月31日晚間，警方於4月30日以損毀遺體罪將其逮捕，後續又進一步追查殺人罪行。日媒報道，鈴木達也供稱，因被妻子懷疑外遇，在雙方爭執下心生殺意，於自家住宅用繩索勒斃妻子。警方目前已在找到多條疑似犯案工具的繩索。

犯案後為銷毀罪證，鈴木達也將妻子遺體裝入行李箱，駕車把遺體偷運至動物園，再換乘園區公務車，將遺體轉移至動物專用焚化爐，高溫焚燒逾兩小時。事後他還刻意混入多具動物屍體一同火化，試圖混淆偵查工作。

知情人士透露，鈴木對工作充滿熱忱，每次談及動物園工作總是滔滔不絕。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

警方已對焚化爐展開鑑證，找到人體骨片等關鍵物證，同時在動物園內「企鵝館」員工休息室發現遭惡意砸毀的死者手機，鈴木達也全程作案過程均被園區監控完整記錄。

據報道，鈴木達也曾在2018年接受媒體採訪，形象一度為熱愛動物的愛心人士，其殺妻焚屍的行為令人嘩然。