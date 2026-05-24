俄向基輔發動4年來最猛烈空襲之一　動用榛樹導彈　法德強烈譴責

俄羅斯周日（24日）向烏克蘭首都基輔及其周邊地區發動開戰四年來最猛烈的空襲之一，包括使用具備搭載核彈頭能力的高超音速榛樹導彈（Oreshnik），為軍開戰以來第三次動用。烏克蘭官員稱，此輪襲擊造成至少4人死亡、逾80人受傷。



此次空襲持續數小時，烏空軍稱俄羅斯共發射90枚導彈和600架無人機。數十棟住宅大樓、多間學校及供水設施嚴重受損。烏克蘭總統澤連斯（Zelesnky）基敦促美國及歐洲作出回應，稱「俄羅斯不能不為此付出代價」，他還指俄軍企圖在夏季前破壞供水設施。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）24日在社交平台X上發文譴責俄方襲擊及使用榛樹導彈，稱此意味着俄羅斯陷入僵局，企圖推動戰爭升級。德國總理默茨（Friedrich Merz）亦表示強烈譴責草率升級局勢。

空襲為基輔帶來廣泛破壞，烏克蘭外交部大樓玻璃窗被震碎，獨立廣場亦受波及。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱市內有2死69傷，大批市民需於地鐵站通宵躲避。

2026年5月24日發布的圖片，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，消防員在烏克蘭一處滅火。（Reuters）

澤連斯基表示，榛樹導彈擊中了距離基輔外圍約64公里的20萬人口城市Bila Tserkva（白采爾克瓦）。

此外，基輔周邊地區有2死9傷；中部城市切爾克斯（Cherkasy）亦有住宅遭無人機撞擊致11人傷。

俄羅斯國防部聲稱，今次動用榛樹等多款導彈，是為報復烏方攻擊俄國平民目標，強調僅針對烏軍指揮所及軍工設施；烏克蘭則否認曾針對平民。