俄向基輔發動4年來最猛烈空襲之一　動用榛樹導彈　法德強烈譴責

撰文：藺思含
出版：更新：

俄羅斯周日（24日）向烏克蘭首都基輔及其周邊地區發動開戰四年來最猛烈的空襲之一，包括使用具備搭載核彈頭能力的高超音速榛樹導彈（Oreshnik），為軍開戰以來第三次動用。烏克蘭官員稱，此輪襲擊造成至少4人死亡、逾80人受傷。

此次空襲持續數小時，烏空軍稱俄羅斯共發射90枚導彈和600架無人機。數十棟住宅大樓、多間學校及供水設施嚴重受損。烏克蘭總統澤連斯（Zelesnky）基敦促美國及歐洲作出回應，稱「俄羅斯不能不為此付出代價」，他還指俄軍企圖在夏季前破壞供水設施。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）24日在社交平台X上發文譴責俄方襲擊及使用榛樹導彈，稱此意味着俄羅斯陷入僵局，企圖推動戰爭升級。德國總理默茨（Friedrich Merz）亦表示強烈譴責草率升級局勢。

空襲為基輔帶來廣泛破壞，烏克蘭外交部大樓玻璃窗被震碎，獨立廣場亦受波及。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱市內有2死69傷，大批市民需於地鐵站通宵躲避。

2026年5月24日發布的圖片，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，消防員在烏克蘭一處滅火。（Reuters）

澤連斯基表示，榛樹導彈擊中了距離基輔外圍約64公里的20萬人口城市Bila Tserkva（白采爾克瓦）。

此外，基輔周邊地區有2死9傷；中部城市切爾克斯（Cherkasy）亦有住宅遭無人機撞擊致11人傷。

俄羅斯國防部聲稱，今次動用榛樹等多款導彈，是為報復烏方攻擊俄國平民目標，強調僅針對烏軍指揮所及軍工設施；烏克蘭則否認曾針對平民。

導彈襲擊基輔　俄羅斯：報復烏克蘭襲盧甘斯克學校平民外媒指習近平稱普京或後悔入侵烏克蘭　特朗普：他沒那樣說烏克蘭：俄發動開戰以來最大規模空襲　兩日1500無人機釀至少22死
俄烏戰爭