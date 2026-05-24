中國取消對非洲53國關稅　WSJ：智取特朗普

中國外交部網站消息，中國自5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措。這一消息隨即引起了美國媒體的關注和警惕。



「中國取消對非洲商品的關稅，智取特朗普」——5月23日，美國《華爾街日報》以此為題，稱之為「政治精明之舉」，說這與特朗普政府對非一長串關稅清單「形成鮮明對比」。

有分析人士表示，此舉可能進一步將擁有超過十億人口和豐富礦產資源的非洲推向中國的影響範圍。中國已是非洲最大貿易夥伴，這一措施可以強化其「發展中國家捍衛者」形象。

報道也承認，當前，非洲人認同中方舉措，並將中國視為幫助數億人擺脫貧困的典範。

專注於非洲研究的政治風險諮詢公司Signal Risk的總監Ronak Gopaldas表示：「這一決定在政治層面上非常高明（politically astute）。它強化了中方作為非洲穩定可靠夥伴的形象，尤其與近年來華盛頓表現出的更反覆無常、交易性的姿態對比鮮明。」

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

報道還揣測稱，此舉可以幫助中國確保鈷、銅和鈳鉭鐵礦等關鍵礦產的必要供應鏈。同時，這為中國公司提供更多機會，與非洲國家合作開展基礎設施、物流和製造項目。

3月，肯尼亞副總統金迪基（Kithure Kindiki）在一次商業論壇上表示，中方的零關稅協議，為肯尼亞提供了減少對華貿易逆差（目前約40億美元）的機會。他指出，咖啡、茶葉、夏威夷果和牛油果有望在新政策下受益。

不過，Gopaldas提醒說，短期內，這項政策，不太可能改變當前非洲與中國貿易關係的基本結構，即非洲向中國出口原材料，中國向非洲出口製成品。

尼日利亞企業界表示，受益於新關稅政策，該國產品在中國的競爭力有所提高，但高生產成本、不完善的基礎設施和物流瓶頸仍然是主要挑戰。

首屆中非企業家高端論壇2026年4月21日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟（非盟）總部舉行。（中國大帶一路網）

非洲南部小國萊索托（Lesotho）前貿易大臣Mokhethi Shelile表示，作為一個最不發達國家，萊索托仍需投資生產能力、本地商品加工、改善物流、支持出口企業並建立具有競爭力的產業，才能充分利用該協議。但他提到，該國自2024年底以來一直享受對中國市場的免稅准入。

《華爾街日報》指出，中方的舉措與特朗普政府的一系列做法截然不同。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾稱，不應鼓勵或允許來自「糞坑國家（shithole countries）」的人前往美國，他所指的「糞坑國家」包括海地及整個非洲大陸；

去年，特朗普政府對南非和剛果民主共和國分別徵收了30%和15%的全面關稅；

特朗普曾公開貶低萊索托是一個「沒人聽說過」的地方，去年威脅對該國徵收50%的高關稅；

去年民調顯示，中國在非洲好感度達60%，排名第一 「非洲晴雨表」網站（網絡截圖）

特朗普還指責尼日利亞未能阻止極端分子針對該國基督徒的所謂「種族滅絕」，並指責南非政府對該國的白人少數群體實施所謂「種族滅絕」；

去年剛上任後，特朗普關閉了數十年間在非洲發揮重要作用的美國國際開發署，同時為撒哈拉以南非洲國家某些產品提供免關稅進入美國市場機會的《非洲增長與機會法案》的未來仍不確定；

此外，特朗普政府還讓非洲數十國大使職位空缺至今……

「特朗普的非洲政策可能對中國有利，」早在去年7月，英國《金融時報》就曾報道指出，這一政策既不連貫，又不積極，「只會顯得中國是非洲更可靠的夥伴」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

