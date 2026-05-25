夏巴茲訪華期間　巴中企業簽署12.2億美元合作協議

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）正訪問中國，其辦公室5月24日表示，當日於杭州舉行的「中國—巴基斯坦B2B投資峰會」上，兩國企業共簽署了價值12.2億美元（約95.6億港元）的合作協議。



圖為2026年5月24日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在杭州出席「中國—巴基斯坦B2B 投資峰會」，與浙江省省長劉捷見證巴中企業簽署合作協議。 （X@MoIB_Official圖片）

巴基斯坦總理辦公室的聲明，夏巴茲與浙江省省長劉捷共同見證了簽約儀式，並會見了多家中國企業的代表，包括生活能源科技（Sheng Huo Neng Yuan Ke Ji）、寧德時代（CATL）、星星充電（StarCharge）和修正藥業（Xiuzheng Pharmaceutical Group）。

夏巴茲於5月23日抵達浙江杭州，展開為期4天的訪華行程，他24日晚已轉抵北京。

圖為2026年5月24日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在杭州出席「中國—巴基斯坦B2B 投資峰會」及發表演說。（X@MoIB_Official圖片）

據中國外交部此前公布，訪華期間，夏巴茲將分別與中國國家主席習近平、國務院總理李強會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。此外，他還將出席慶祝中巴建交75周年招待會。

另外，由中共中央對外聯絡部主辦的「中巴政黨論壇暨中巴經濟走廊政黨共商機制會議」，同日在北京舉行，主題為「共建新時代中巴命運共同體——政黨在行動」。巴基斯坦12個主要政黨的領導人和智庫、媒體、社會組織代表，以及中方部委、企業、媒體和學者代表等約140人出席。