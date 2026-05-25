特朗普下月滿80歲　周二年度體檢引外界關注其健康狀況

下個月就80歲生日的美國總統特朗普（Donald Trump）即將進行體檢，再次引發外界對他的健康情況的關注。



自10多年前首次競選美國總統以來，這種關注始終伴隨着特朗普。

彭博社報道，特朗普星期二（5月26日）將到沃爾特·裡德國家軍事醫療中心接受健康檢查，這是他自去年重返白宮後，第四次公開的體檢安排。

白宮對特朗普此次體檢的具體細節披露不多，僅稱將包括「例行年度牙科和醫療評估」。然而，5月11日公告的體檢安排令人對特朗普的健康情況產生更多疑問。

這將是他今年來第三次已知的牙科會診，這比大多數美國人一年兩次例行牙科檢查來得多。而且他去年也進行了三次體檢。

圖為2026年1月22日，特朗普在瑞士達沃斯界經濟論壇的和平委員會活動上，被指到左手手腕有一片瘀青。（Reuters）

特朗普開始第二個任期一年後，出現一些明顯的衰老跡象，包括腿部浮腫、頸部皮膚變色、手部有淤青，媒體指他試圖以化妝品遮蓋這些痕跡。

特朗普被診斷出患有慢性靜脈功能不全。去年他還接受心臟與腹部核磁共振成像（MRI）檢查，白宮說是「預防性」檢查。

在橢圓形辦公室舉行的活動，媒體經常捕捉到特朗普長時間閉着眼睛，外界因此質疑他經常打瞌睡。

對於一位致力於展現活力與力量的總統來說，6月14日就步入80歲的特朗普正處於一個充滿挑戰的政治時期。

美國深陷於棘手的伊朗戰爭泥潭，這場衝突已經重創全球經濟。 特朗普還面臨來自國會共和黨人的阻力，他們在11月中期選舉面臨敗選的風險，這在很大程度上是由於選民對特朗普的領導能力已失去信心。

特朗普長期對自己的健康情況嚴加保密，有時甚至刻意模糊細節，選擇性披露資訊，留下許多未解之謎。

在特朗普的整個政治生涯中，醫生和幕僚對他的健康情況著墨不多，不像以往的總統那樣公開更全面資訊。由於特朗普是美國歷史上就任總統時年紀最大的人，他受到的關注度也因此更高。

紐約大學醫學院研究總統健康的醫學倫理學家卡普蘭說：「最終會公佈的，只有特朗普和白宮想讓我們知道的資訊。「他指過去的政府也曾隱瞞羅斯福、甘迺迪、列根的健康問題。」

卡普蘭說：「我不指望會有什麼重大披露。 他說，一些值得關注的問題包括特朗普是否睡眠充足以及他的聽力如何」。

白宮早前說，將在特朗普做了健康檢查後發表一份聲明。

本文獲《聯合早報》授權轉載

