參院共和黨人質疑美伊核協定　特朗普反擊：不會是爛協議

美國參議院共和黨人對美國和伊朗可能達成和平協定的可行性表示懷疑，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上回擊對美伊談判的批評者。



《紐約時報》星期天（5月24日）報道，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯當天在美國有線電視新聞網（CNN）的「國情咨文」節目中說，美伊的潛在協定「說不通」，他認為「有很多事情需要交代清楚」。

他也認為，伊朗方面承諾重新開放霍爾木茲海峽「令人懷疑」。

一名要求匿名的美國高級官員24日告訴媒體，美伊雙方原則上同意達成一項可能結束中東戰事的協定，但由兩國領導人最終批准可能還需要多幾天時間。

這名官員說，依照協定，霍爾木茲海峽將重新開放，並責成伊朗交出高濃縮鈾，至於德黑蘭將如何處理它的高濃縮鈾仍在進行談判。

據紐時報導，伊朗官員稱核問題談判將在30至60天內進行。 另據美國Axios新聞網站引述美國官員說，依照美伊諒解備忘錄，雙方將延長停火60天，若經雙方同意可再延期。

美國參議院軍事委員會主席威克23日在社交媒體貼文說：「停火60天並指望伊朗會真誠行事，那將是一場災難。」

2026年5月9日，卡塔爾能源公司（QatarEnergy液化天然氣運輸船Al Kharaitiyat途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

特朗普24日晚在Truth Social說，如果他和伊朗達成協定，那一定是一份「良好和妥當的協定」，而且會比他讓美國退出奧巴馬任內與伊朗達成的核協定來得更好。

特朗普寫道：「沒有人見過我們的協定或知道內容是什麼。 我們根本還沒有全面完成談判。 所以不要聽信那些失敗者的話，他們一無所知卻在那裹妄加評論。」

特朗普還寫道：「我與那些人不同，他們本該在多年前解決這個問題，我不會達成爛協定！」

正在印度訪問的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）24日接受《紐約時報》採訪時說，伊朗核協定不可能「在72小時內在餐巾紙上完成」。 他說，這個問題必須過後再談。 核談判是高度技術性的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

