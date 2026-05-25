塞爾維亞總統武契奇訪華　與習近平會談

中國國家主席習近平5月25日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。



新華社報道，習近平指，2024年他對塞爾維亞進行國事訪問，雙方共同開啟構建新時代中塞命運共同體的嶄新篇章。兩年來，中塞命運共同體建設取得積極成果，既造福兩國人民，也樹立國與國關係的典範。中塞兩個民族都經歷過苦難輝煌，都具有堅韌不拔、百折不撓的精神品質，都堅定追求獨立自主、捍衛民族尊嚴，都對堅持和平發展、堅守公理正義有着深刻理解。雙方要加強交往、鞏固互信、深化合作、相互支持，攜手走出一條命運與共、共同繁榮的光明大道，推動中塞全面戰略夥伴關係邁向新高度。

中國國家主席習近平2026年5月25日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。（Reuters）

習近平強調，中塞鐵杆友誼獨樹一幟，具有深厚的歷史邏輯和現實基礎。雙方要繼續堅定相互支持。中方支持塞方堅持走符合自身國情的發展道路，願同塞方加強治國理政經驗交流。中國「十五五」規劃全面佈局高質量發展目標，雙方要加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」中期行動計劃，持續推進交通和能源基礎設施等領域合作。面對新的科技革命和產業變革浪潮，雙方要加大佈局人工智能、數字經濟、綠色能源、先進製造等新興領域合作，開拓新增長點。去年「中塞人民友誼70年」系列慶祝活動反響熱烈。雙方要繼續加強青年和人文交流，用好「免簽+自貿+直航」立體架構，全方位拓展文化、教育、體育、旅遊、地方等合作，繼承和發揚好中塞人民傳統友誼。當前國際形勢變亂交織，中塞兩國要繼續在國際事務中加強協調和配合，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體不懈努力。

武契奇表示，祝賀中國成功制定並開始實施「十五五」規劃，相信在習近平主席領導下，中國將取得更大發展成就。塞爾維亞同中國建立全面戰略夥伴關係以來，兩國關係取得顯著進展，各領域合作不斷深化。塞中人民擁有鐵杆友誼。塞爾維亞人民永遠不會忘記中國支持塞維護獨立和主權，自主探索發展道路，感謝中國企業參與塞國家建設並作出重要貢獻。塞方高度重視發展對華關係，毫不動搖堅定支持中國核心利益。期待同中方一道，深化高質量共建「一帶一路」合作，推進重大項目建設，密切人文交流，推動兩國關係取得更多實實在在的成果。中國作為大國，始終對小國平等尊重，遵守國際法，為世界作出了榜樣。塞方支持習近平主席提出的重大全球倡議，願同中方繼續加強多邊協作，維護國際和平和公平正義。

會談後，兩國元首共同見證簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域20多項合作文件。

雙方發表《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於持續推進構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》和《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於共同推動落實四大全球倡議的聯合聲明》。

會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為武契奇和夫人塔瑪拉舉行歡迎儀式。

武契奇抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中塞兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。武契奇在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

當晚，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為武契奇夫婦舉行歡迎宴會。王毅參加有關活動。