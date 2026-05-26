伊媒：穆傑塔巴2月底受傷留院一夜　期間堅持齋戒

伊朗媒體5月25日援引衛生部官員的話報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）2月底因美以空襲受傷後，曾留院一日後出院，期間醫護人員曾建議他停止齋戒，但他並未接受。



圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗衛生部公共關系主管克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）表示，穆傑塔巴於當地2月28日下午1 時左右抵達醫院Sina Hospital ，「與其他幾名傷者一起進入了手術室」。

克爾曼普爾表示，「（穆傑塔巴）除了臉部、頭部和腿部的輕微傷外，沒有造成截肢或任何特殊的醫療問題」。克爾曼普爾表又稱，以他作為醫生的角度來看，穆傑塔巴的傷勢並不嚴重，除了腿部縫上數針之外，不需要任何特殊治療。

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，遭遇前一天空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

克爾曼普爾又稱，醫護人員曾建議穆傑塔巴停止齋戒，但他並未接受，「這說明他身體狀況良好」。穆傑塔巴堅持完成了當天的齋戒，於當地3月1日淩晨2時出院，並被轉送至指定地點。