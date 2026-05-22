路透：穆傑塔巴下令禁濃縮鈾運離伊朗　和平談判添陰霾

路透社5月21日引述伊朗兩名消息人士稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已下令，禁止將該國接近武器級的濃縮鈾運往國外，此舉不符美國其中一項關鍵要求，反映德黑蘭在核問題的立場更為強硬，料令美伊和平談判更加複雜。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

路透社引述以色列官員稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已向以色列保證，伊朗用於製造核武的高濃縮鈾庫存將被運離，和平協議必須包含相關條款。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）此前表示，除非伊朗將濃縮鈾運離、停止支持代理民兵組織、徹底消除其彈道導彈能力，否則不會同意結束戰爭。

圖為2005年3月30日，伊朗總統哈塔米（Mohammad Khatami，不在圖中）參觀中部城市伊斯法罕（Isfahan）的鈾轉化設施。（Getty Images）

不過，伊朗消息人士稱，對國家事務有最終決定權的穆傑塔巴指示，濃縮鈾庫存不應離開伊朗。這也是伊朗高層官員的共識，認為一旦將濃縮鈾運往國外，伊朗未來更易遭到美國和以色列攻擊。

圖為2005年3月30日，伊朗總統哈塔米（Mohammad Khatami，不在圖中）參觀中部城市伊斯法罕（Isfahan）的鈾轉化設施。（Getty Images）

據國際原子能總署（IAEA）估計，美國及以色列去年6月攻擊伊朗核設施時，伊朗擁有440.9公斤60%濃縮鈾。 伊朗方面曾稱，部份高濃縮鈾用於醫療用途，以及研究反應爐

特朗普20日表示，如果伊朗不同意達成協議，美國準備發動進一步襲擊，但他暗示華盛頓可以等待幾天，以便「得到正確的答案」。

但消息人士稱，雖然美伊雙方已開始縮小一些分歧，但在伊朗核計劃問題上分歧仍大，包括濃縮鈾庫存問題。