美伊據報即將達成協議　中方：對話談判才是正道

美國及伊朗據報即將達成協議。外交部發言人毛寧在5月在25日的例行記者會上表示，近來美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會的歡迎。她說：「中方始終認為對話談判才是正道，武力解決沒有出路。 對話的大門既然打開就不應當再次關上」。



毛寧周一表示，中方在伊朗局勢上的立場十分明確，這是一場本就不該發生的戰爭，也沒有任何進行下去的必要。 早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國和整個世界有利。

毛寧指出：「應當穩住局勢的緩和勢頭，堅持政治解決的大方向，通過對話協商達成兼顧各方關切的解決方案，儘快重開航道，回應國際社會的呼聲，共同維護全球產供鏈的穩定暢通，儘快達成全面持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定」。

美伊關係：USA and Iranian flags are seen in this illustration taken, September 8, 2022. （Reuters）

她重申，自從戰事爆發以來，中方一直在為止戰奔走，為和平盡力。中方將繼續秉持國家主席習近平提出的四點主張精神，同國際社會一道為和談提供更大的助力，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用。