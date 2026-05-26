拉夫羅夫通報美方攻烏計畫　敦促從基輔撤離外交人員公民

路透社報道，俄羅斯外交部5月25日發佈聲明指，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）按總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）指示，致電美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），向美方告知俄方正在對基輔的軍事設施以及相關的「決策中心」進行系統性與持續性的大規模打擊；建議美方從烏克蘭首都基輔撤離美國外交官和公民。



聲明指，拉夫羅夫稱，這是為回應烏方持續襲擊俄方平民和民用設施，他提醒美方注意俄外交部當天發表的聲明，並建議美方外交人員和公民從基輔撤離。

拉夫羅夫與魯比奧還就霍爾木茲海峽和古巴局勢交換意見。此外，雙方均表示要加大力度，促進彼此外交使團工作正常化。

2026年5月24日，俄羅斯導彈和無人機襲擊後，一名消防員在烏克蘭基輔夜間在火災現場工作。(Reuters)

克里姆林宮同日發表聲明，敦促所有外國公民，包括外交使團人員和國際組織代表，儘快離開基輔，並建議烏克蘭首都居民遠離軍事和行政設施。

周日，烏克蘭遭俄羅斯大規模的無人機和導彈襲擊。俄軍還發射了一枚「榛樹」（Oreshnik）中程高超音速彈道導彈。莫斯科將此次襲擊定性為報復，旨在回應烏克蘭最近對俄羅斯佔領的盧甘斯克州一所大學發動無人機襲擊，那次襲擊造成21名學生死亡。