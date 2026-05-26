英媒：特朗普政府「外交鴿派」陷孤立　萬斯或棄選2028年總統大選

英媒5月25日引述消息人士稱，向來持外交不干涉立場的美國情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）辭職後， 持類近立場的副總統萬斯（JD Vance）成為特朗普（Donald Trump）政府內閣中唯一的外交「鴿派」，比以往任何時候都更加孤立。他甚至被指正考慮放棄參加2028年的總統大選，至少再下一屆大選才「 重出江湖」，以避免承擔特朗普任內多次發動海外軍事行動的責任。



英國《每日郵報》報道，消息人士表示，特朗普愈來愈重視在伊朗戰爭期間強硬的戰時形象，而萬斯卻在與德黑蘭方面的和平談判中處處碰壁，2人之間的裂痕持續加深；相反，國務卿魯比奧（Marco Rubio）則因為協助特朗普策劃入侵古巴，在內閣的地位達到前所未有的高度。

消息人士表示：「那些人喜歡『溫言在口，大棒在手』，但特朗普則偏好『高聲疾呼，重砲在手』。」

2026年3月18日，美國華盛頓，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在國會山莊出席參議院情報委員會聽證會。（Reuters）

另一消息人士引述傳言稱，萬斯的盟友曾提出讓前者徹底退出2028年總統大選的提議。由於前者只有41歲，時間上有政治資本再下一屆大選才參選。

然而，一名與萬斯關係密切的消息人士則表示，這是愚蠢的策略，任何想競選總統的人，機會窗口都非常短暫。如果不抓機會，它很可能永遠不會再出現。

消息人士補充指，如果萬斯在2032年或以後才競選總統，那麼他需要在卸任遠離公眾視線的情況下，於數年內保持政治影響力，而這是一項極困難的任務。

2026年1月9日，美國華盛頓特區，副總統萬斯（JD Vance）與總統特朗普（Donald Trump）出席白宮活動。（Getty）

報道指，如果萬斯2032年才參加總統大選，他屆時很可能將與競逐連任的現任總統對決，而在過去半個世紀，只有卡特（Jimmy Carter）、老布殊（George H. W. Bush）和特朗普在連任競選中落敗。