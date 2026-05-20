萬斯稱與伊朗談判取得很大進展　美媒：調解方認為進展甚微

美國副總統萬斯（JD Vance）5月19日表示，美國和伊朗的談判取得了很大進展，但美方也準備了重啟軍事行動的「B方案」。他表示，雙方都不希望看到軍事行動重啟，認為伊朗方面也希望達成協議。他希望伊朗能夠合作，確保未來幾年內不會重建核武能力。不過，《華爾街日報》（WSJ）同日援引地區調解方及美國官員稱，伊朗在談判中的立場並未發生顯著變化，談判進展甚微。



2026年5月19日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行記者會。 （Reuters）

稱伊朗方面也想達成協議

萬斯在白宮記者會上表示，美國致力於確保伊朗無法獲得核武，在戰爭的頭六星期內，美國已經削弱伊朗的常規軍事能力。目前，美方正按總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求與伊朗談判，「我們取得了很大進展。我們認為伊朗方面也想達成協議」。

萬斯直言，為確保伊朗不會擁有核武，美國可以重啟軍事行動，以實現美國的目標，「但這並不是總統想要的，而且我認為也不是伊朗人民想要的」 。

當被問到是否認為仍有可能達成協議，萬斯稱：「我對目前的談判狀況有足夠的信心，會繼續努力，爭取為美國人民找到一個好的協議。」他指出，美國仍在與伊朗進行大量「來回溝通」，稱正取得良好進展。

WSJ：消息人士指美以最快下周重啟軍事打擊

不過，《華爾街日報》援引地區調解方及美國官員消息，伊朗在談判中的立場並未發生顯著變化，仍堅持其核心訴求，包括結束敵對狀態、獲得經濟緩解、戰爭損失賠償，以及在霍爾木茲海峽這一戰略水道發揮監督作用。與此同時，對於美國要求伊朗終止，又或長期暫停核計劃的問題上，雙方仍存在明顯分歧。

有地區消息人士稱，美國和以色列正為未來幾天內重啟軍事打擊作準備，部份人士甚至表示，最早可能在下周就會發動襲擊。