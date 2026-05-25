魯比奧：美伊協議草案獲多國支持 但核談判需時無法迅速解決
撰文：蕭通
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美國媒體5月24日報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，預定與伊朗達成的協議草案，已獲得地區內多國支持，但核問題無法短時間內解決。他表示，只要伊朗重新開放霍爾木茲海峽，美國便準備就伊朗核問題展開「非常嚴肅的談判」。美媒分析，這說法顯示美國準備接受一項臨時協議，內容不會立即剝奪伊朗製造核武器能力。
霍士新聞（Fox News）同日援引美國官員稱，德黑蘭已初步同意協議框架，雙方已完成95%的內容，現正就具體措辭進行磋商。
倘兩月內未取得成果 特朗普或恢復軍事打擊
美國《紐約時報》報道，魯比奧受訪時表示，「你不可能在72小時內、在餐巾紙背面就解決核問題」。他指出，霍爾木茲海峽必須立即重新開放，然後美國將在商定的框架內，就濃縮鈾、高濃縮鈾，以及伊朗承諾永不擁有核武等議題，展開非常嚴肅的談判，「雖然不會花上幾年時間，但解決這些技術問題確實需要一些時間」。
魯比奧強調，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關「伊朗不得擁有核武」的政策並未改變，但暗示美方準備採取分階段談判方式。他補充說，如果談判在兩個月內未能取得成果，特朗普可能會恢復對伊朗的軍事打擊。
魯比奧稱，特朗普傾向於通過外交手段解決問題，美方會竭盡全力去促成協議。目前，該地區有7、8個國家支持這種做法，美方已準備好向前推進。
同日稍早時間，特朗普也在社交媒體發文稱，與伊朗的談判正以有序且建設性的方式進行，他已告知美方代表，不必急於與伊朗達成協議。
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