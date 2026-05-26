魯比奧印度泰姬陵前留影　伊朗狠批不懂歷史　建築紀念波斯裔皇后

5月25日（周一），美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與妻子珍妮特（Jeanette Rubio）參觀了印度的泰姬陵（Taj Mahal），並將這座著名的紀念碑形容為「世上的愛情珍寶之一」。伊朗駐海德拉巴（Hyderabad，印度城市）領事館同日抨擊魯比奧訪問泰姬陵是「不懂歷史」，稱這座紀念碑是由伊朗建築師的天才之作，並指責這正正就是美國過去3個月「威脅」要摧毀的伊朗文明。



伊朗駐印度領事館批評魯比奧不懂泰姬陵背後的歷史：

伊朗駐海德拉巴總領事館在網上發文表示：「如果魯比奧了解這裏的歷史或建築，他就不會在這裡拍照了。這座紀念碑是為紀念皇帝的伊朗妻子而建，出自伊朗建築師的天才之手。而如今，他（美國）的政府卻威脅要摧毀伊朗文明，並侮辱其他文明。」

顯然，總領事館指的是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月7日在兩伊衝突期間針對伊朗發表的言論。特朗普當時威脅：「假如不能達成協議，一個文明今晚將徹底消亡，永不復返。」

領事館在其社交平台上發布了一張魯比奧與妻子在泰姬陵前拍攝的照片。

當地官員表示，魯比奧正在對印度進行為期四天的訪問，他於25日（周一）抵達阿格拉（ Agra），並在嚴密的保安措施下參觀了這座著名古蹟。

泰姬陵是一座位於印度阿格拉的巨大白色大理石陵墓，由莫臥兒帝國第五代皇帝沙賈漢（Shah Jahan）為紀念他摯愛的波斯裔皇后，瑪哈（Mumtaz Mahal）而建，其標誌性的波斯風格設計是由伊朗建築師、書法家和工藝大師共同打造。