加拿大赴美國旅遊首度反彈　仍遠低於高峰時期

加拿大統計局2026年5月16日公布的最新數據顯示，加拿大赴美國旅遊的人次自貿易戰爆發以來首次出現回升，但整體遊客數量仍較高峰時期大幅下滑。



根據加拿大統計局本週發布的月度數據，今年4月加拿大人赴美旅遊人次較去年同期微增1.4%，達到180萬人次。這是自2024年12月以來首次錄得增長，主要受惠於汽車旅遊增加6%。美國旅遊協會新發布的預測指出，加拿大遊客數量預計要到2029年才能恢復至貿易戰前水準。

加拿大溫哥華旅遊直播主Sarah（IG@sarahbwater）

加拿大統計局表示，目前加拿大遊客總體數量仍較2024年3900萬人次的水平下降25%。去年，受貿易戰及加元貶值影響，全年赴美旅遊總人次降至2900萬。

數據顯示，單是紐約州在2025年便減少300萬名加拿大過境遊客。航空旅遊需求亦下滑超過25%，迫使多家航空公司削減航線。政府相關部門未提及相關調查進展，但持續公布月度數據以追蹤後續變化。