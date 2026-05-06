卡尼任命前大法官阿布爾為加拿大新總督　法語背景曾聲援加沙

加拿大總理卡尼（Mark Carney）5月5日宣布，任命前加拿大最高法院法官、資深法學家阿布爾（Louise Arbour）為第31任總督，並已獲英王查理斯三世批准。她同時將擔任國王的代表和加拿大武裝部隊總司令，接替即將退休的Mary Simon，其5年任期將於7月屆滿。



綜合外媒報道，現年79歲的阿布爾，生於蒙特利爾，精通英法雙語，是世界知名的法學學者、法官，亦是人權及司法領域的領導者。她還擁有包括42個榮譽博士在內的顯赫資歷，及擁有加拿大最高級別的勳章。她的職業生涯包括擔任聯合國盧旺達與前南斯拉夫戰爭罪法庭首席檢察官，以及聯合國人權事務高級專員。

卡尼讚揚阿布爾將體現加拿大的最佳價值觀，成為國家「和平、秩序與良政」傳統的典範。阿布爾表示將懷着強烈的責任感接受此職務，並稱加拿大的力量在於穩健的制度和法治。

2026年5月4日，加拿大總理卡尼（Mark Carney，中）表示，世界無需屈從於一個「更加註重交易和封閉的世界」。卡尼強調：「我個人強烈認為，國際秩序終將獲得重建，但重建將以歐洲為中心。」（X@sarobertsonca）

阿布爾過去曾發表進步派觀點。如90年代，她曾調查監獄女囚受虐待情況，並倡導囚犯權力。她還曾反駁了關於穆斯林是西方民主「生存威脅」的言論，主張加拿大應歡迎所有人。她亦曾批評以色列在加沙的行動，相關言論過去曾引起加拿大保守派人士不滿。