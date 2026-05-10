世界盃2026｜伊朗足總稱將如期參賽　惟主辦國應接受10項條件

伊朗足總5月9日表示，伊朗國家隊將參加6月舉行的2026年世界盃足球賽，但要求聯合主辦國美國、墨西哥和加拿大同意德黑蘭方面提出的條件。伊朗足總主席泰治（Mehdi Taj）前一天曾表示，德黑蘭方面已提出10項參賽條件，希望確保國家隊獲妥善待遇。



法媒報道，伊朗足總9日在其網站上表示，伊朗一定會參加本年度舉行的世界盃足球賽，但絕不會為此背離其信仰、文化和信念，主辦國必須考慮伊方的訴求。

圖為2022年11月21日，卡塔爾世界盃決賽周B組賽事英格蘭對伊朗，伊朗足總（FFIRI）主席泰治（Mehdi Taj）於場邊觀戰。 （Getty Images）

泰治8日告訴伊朗國家電視台，主辦國須滿足的10項條件，包括向伊方發放相關簽證、在比賽期間尊重伊朗國家隊工作人員、球隊國旗和國歌，以及提供高度安全保障。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前曾表示歡迎伊朗球員參賽，但由於美國將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，美方或禁止與組織有關聯的人士入境。

2025年12月5日，26026年世界杯官方抽籤儀式在美國華盛頓特區舉行，銀幕上一度出現伊朗國旗。（Getty）

報道指，如果伊朗國家隊真的參與世界盃足球賽，它們將於參賽期間在亞利桑那州圖森市（Tucson）逗留，並於6月15日赴洛杉磯迎戰新西蘭，展開其首場世界盃賽事。