以色列部長發布被拘人士雙手反綁跪地影片　國際社會譴責

以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）5月20日在社交媒體X（前稱Twitter）上，發布一則記錄以軍攔截試圖突破加沙封鎖的國際援助船隊的影片，影片中出現將多名外國活動人士雙手反綁跪地的拘押畫面，引發國際社會強烈譴責。



該試圖突破以色列對加沙封鎖的船隊由約50艘船隻組成，從土耳其起航，船上430名活動人士在阿什杜德（Ashdod）港被攔截並拘留。

本格維爾為影片配文「歡迎來以色列」，影片中，被拘留的外國人士雙手被綁、額頭貼地、跪在地上，背景音樂中夾雜以色列國歌，還有受拘者雙手合十求饒，而本格維爾則在被拘者中間揮舞國旗並發出嘲諷聲音。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱其「不符合以色列的價值觀和規範」，外交部長薩爾（Gideon Saar）指責其「損害國家形象」。本格維爾本人辯稱自己「很榮幸」參與打擊「恐怖主義支持者」。

哈馬斯指責影片顯示以色列領導人「道德敗壞」，以外交部則駁斥船隊是哈馬斯的「公關噱頭」，內塔尼亞胡稱其為「惡意陰謀」。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席悼念陣亡士兵日（Yom HaZikaron）紀念儀式。（Reuters）

目前，法國、西班牙、愛爾蘭、意大利、希臘、土耳其等國紛紛批評以色列的「駭人聽聞」對待方式，要求立即釋放本國公民。其中，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）要求以方道歉；土耳其外交部批評此舉再次展示以方的「暴力和野蠻」。